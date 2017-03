A 2.ª Gala das Quinas de Ouro realiza-se na próxima segunda-feira, a partir das 20h30, no centro de Congressos do Estoril, e nela vão ser revelados os melhores 11 do ano, numa votação promovida pelo Sindicato dos Jogadores (SJPF). Simões, Vítor Baía e Carla Couto são os elementos indicados pelo SJPF para integrarem o Conselho das Quinas de Ouro.As equipas masculinas de Freamunde e Gil Vicente, e as equipas femininas de A-dos-Francos, Ouriense e Sporting, por exemplo, foram algumas das que participaram nesta votação.Refira-se que esta gala servirá ainda para distinguir as personalidades ligadas ao desporto que mais se destacaram no último ano. Cristiano Ronaldo, Pepe e Rui Patrício, por exemplo, são os nomeados para 'jogador do ano'. Fernando Santos, Rui Vitória e Vítor Oliveira são os três nomeados para o prémio de 'treinador do ano'. Nesta gala, serão entregues prémios não apenas ao futebol masculino, mas também ao futebol feminino, futsal, futebol de praia e futebol de formação.