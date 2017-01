Desengane-se quem pensa que o Sistema de Deteção de Fraudes apenas funciona na teoria. Que o diga o... Skënderbeu, adversário do Sporting na Liga Europa em 2015/16. Ora, a equipa albanesa está impedida de competir nas competições da UEFA, muito por ‘culpa’ da Sportradar, que tinha suspeitas desde 2010. "Antes de 2010, era uma equipa mediana. Depois, a partir de 2011, foram pentacampeões. Detetámos jogos combinados em todas as provas", explicou Faiz Kabir.Mas não foi só o Skënderbeu a ser apanhado. Jogadores da seleção do Nepal foram considerados culpados, bem como do Pakruojo Kruoja. A federação lituana aproveitou os relatórios da Sportradar e suspendeu nove jogadores.No entanto, o caso mais ‘curioso’ chega da Austrália. Seis jogadores, que começaram a ser alvo de suspeita na 5ª divisão inglesa, mudaram-se para o Southern Stars e foi aí que escândalo começou: "Viciaram 10 jogos seguidos! Avisámos a Federação, que contactou a polícia, e havia câmaras e microfones escondidos no último jogo. Estavam a perder por 3-0 e o guarda-redes gritou para os defesas que faltavam cinco minutos e era preciso sofrer mais um golo. Quatro jogadores e o treinador foram banidos pela FIFA, mas os outros dois jogadores fugiram..."

Autor: Pedro Gonçalo Pinto