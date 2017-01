Só um lote restrito dos jogadores portugueses de futebol consegue atingir o patamar do profissionalismo, como demonstra um estudo feito no âmbito do 'Projeto Tarantini'. Numa parceria com a plataforma digital zerozero.pt, os primeiros dados determinam que só 16% dos praticantes federados de futebol conseguem chegar à 1.ª Liga.O estudo envolve o professor doutor Bruno Travassos, do Departamento de Ciências do Desporto da Universidade da Beira Interior, e o professor doutor André Seabra, da Faculdade de Desporto da Universidade do Porto.Os dados preliminares assinalam ainda que o jogador português termina em média a sua carreira aos 30,9 anos de idade.

Autor: Eugénio Queirós