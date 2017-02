Ricardo Soares volta a ter problemas para formar a defesa, em função da indisponibilidade de Carlos Ponck, que tem sido sempre titular no eixo. Aquele que originalmente era trinco, mas que Jorge Simão adaptou a defesa-central em Chaves, está impedido de jogar sexta-feira, no Estádio da Luz, ao abrigo da lei dos empréstimos que vigora na Liga e que não permite que um jogador emprestado defronte o clube detentor do seu passe.Assim, Ricardo Soares terá de optar pelos dois únicos centrais que tem disponíveis para o confronto com os encarnados e ambos, curiosamente, reforços de inverno. É o caso de Nuno André Coelho e Victor Massaia, sendo que este já foi titular no último jogo, frente ao Arouca, ao lado de Carlos Ponck. Recorde-se que Felipe Lopes e Mathaus estão a recuperar de lesões e Fábio Santos regressa agora de paragem prolongada.

Autores: A.M./P.S.R.