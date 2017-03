O Boavista lá vai trilhando a sua época tranquila e Miguel Leal terá de assumir um novo objetivo, depois de ter estipulado os 35 pontos como propósito imediato.A ideia era superar os 34 pontos de 2014/15, na época do regresso do clube ao mais alto patamar do futebol português, algo que neste momento já está obviamente garantido, bastando para isso a equipa conseguir um ponto nos próximos... oito jogos!Ou seja, os axadrezados vão ter de pensar mais à frente e a perspetiva de se assumir a tentativa de conseguir um lugar europeu não está obviamente colocada de parte, até porque a candidatura à UEFA foi formalizada na FPF.

Autores: A.M.