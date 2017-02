Os árbitros portugueses Artur Soares Dias e Jorge Sousa vão este fim-de-semana arbitrar jogos no Médio Oriente. O primeiro vai estar na Arábia Saudita, juntamente com os auxiliares Rui Licínio e Paulo Soares, enquanto o segundo viaja até ao Qatar com os auxiliares Álvaro Mesquita e Nuno Manso.Os dois não dirigem, por isso, qualquer encontro das ligas profissionais em Portugal. O Conselho de Arbitragem da FPF não indicou quais os jogos que os árbitros vão dirigir no Médio Oriente.

Autor: Miguel Pedro Vieira