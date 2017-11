Continuar a ler

Já o Sporting-Sp. Braga terá Carlos Xistra como homem do apito. O juiz da AF Castelo Branco tem sido um dos mais nomeados e vai apitar o seu sexto jogo dos grandes esta época, entre eles o Sporting-FC Porto. Rui Costa vai desempenhar as funções de VAR em Alvalade.



A fechar as contas dos três grandes está Fábio Veríssimo, o nomeado para a receção do FC Porto ao Belenenses. Este será o segundo encontro dos dragões que o árbitro da AF Leiria dirige, depois do Tondela-FC Porto, sendo que Veríssimo já foi vídeo-árbitro dos grandes em quatro ocasiões. Esse papel de VAR estará nas mãos de Luís Ferreira no Dragão.



NOMEAÇÕES PARA A 11.ª JORNADA



V. Setúbal-Aves - Árbitro: Manuel Mota; VAR: Hélder Malheiro

Moreirense-Portimonense - Árbitro: Bruno Esteves; VAR: António Nobre

Tondela-Boavista - Árbitro: João Pinheiro; VAR: Rui Oliveira

Estoril-Rio Ave - Árbitro: Vítor Ferreira; VAR: Luís Godinho

FC Porto-Belenenses - Árbitro: Fábio Veríssimo; VAR: Luís Ferreira

Chaves-P. Ferreira - Árbitro: Vasco Santos; VAR: Jorge Sousa

Feirense-Marítimo - Árbitro: Hugo Miguel; VAR: António Nobre

V. Guimarães-Benfica - Árbitro: Artur Soares Dias; VAR: Hélder Malheiro

Sporting-Sp. Braga - Árbitro: Carlos Xistra; VAR: Rui Costa

Artur Soares Dias está de regresso às competições nacionais e logo para apitar a deslocação do Benfica ao terreno do V. Guimarães, uma das partidas de destaque da 11.ª jornada da Liga. O árbitro portuense não era nomeado pelo Conselho de Arbitragem da Federação Portuguesa de Futebol desde a 7.ª ronda uma vez que esteve no Mundial sub-17, na Índia. Já esta semana havia voltado ao ativo, mas para apitar o Sevilha-Spartak, na Liga dos Campeões.Em Guimarães, o segundo melhor árbitro da época passada irá dirigir um jogo das águias pela terceira vez em 2017/18, depois de ter sido o eleito para a Supertaça e para o Boavista-Benfica. O internacional Soares Dias terá a ajuda de Hélder Malheiro como vídeo-árbitro no duelo entre vimaranenses e encarnados.

Autor: Pedro Gonçalo Pinto