O jogo de Portimão, com empate 2-2, pode ter sido o último de Ricardo Soares como treinador do Aves. Segundo Record apurou, o técnico estaria mesmo de saída caso os avenses tivessem perdido no Algarve. O empate, depois da equipa ter estado duas vezes em vantagem, poderá não ter sido o suficiente para o técnico manter o cargo. A decisão está a ser ponderada pelos responsáveis pelo futebol do Aves.

Segundo apurámos, a confirmar-se a saída, o nome mais forte para o lugar é o de Lito Vidigal, atualmente sem clube. Recorde-se que Lito era o preferido para orientar o Aves neste regresso à 1ª Liga, no entanto, quando a equipa subiu, o técnico estava a treinar o Maccabi Telavive, facto que inviabilizou a sua contratação.

Autores: Armando Alves e Miguel Amaro