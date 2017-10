Continuar a ler

O clube refere ainda que dará nota sobre as cerimónias fúnebre na sexta-feira de manhã. "Figura incontornável da cidade de Chaves, respeitado e acarinhado pela sociedade flaviense granjeou também admiração e simpatia no meio futebolístico português enquanto dirigente desportivo", salienta a nota.O Grupo Desportivo de Chaves deixa ainda à família e amigos uma "palavra de conforto e gratidão pelo prestigiado legado" que deixou, frisando que ficará "para sempre" na memória de todos.O clube refere ainda que dará nota sobre as cerimónias fúnebre na sexta-feira de manhã.

O sócio fundador e antigo presidente do Grupo Desportivo de Chaves Emílio Macedo e Sousa morreu esta quinta-feira aos 93 anos de causas naturais, adiantou o clube, numa nota de pesar publicada na sua página oficial.Presidente honorário do emblema azul-grená, Emílio Macedo e Sousa estava na liderança do clube de Trás-os-Montes quando este chegou, pela primeira vez, à primeira divisão na época de 1985/86, levando-o dois anos depois às competições europeias.

Autor: Lusa