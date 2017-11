Os sócios do Arouca aprovaram este sábado, por unanimidade, o relatório e contas da época passada e ainda o orçamento para a corrente campanha. O exercício de 2016/17 terminou com um resultado líquido a rondar os 55 mil euros e o orçamento para 2017/18 é de 2,5 milhões de euros.A direção, presidida por Carlos Pinho, explicou este valor com a transição de vários jogadores da época passada, quando o clube competiu na 1.ª Liga, sendo que este investimento será em parte coberto pelo dinheiro encaixado com a venda de Jorginho ao Saint-Étienne (cerca de um milhão de euros). O jogador, recorde-se, foi durante o defeso emprestado pelos franceses ao Chaves.Na Assembleia Geral estiveram reunidos cerca de 30 sócios arouquenses.

Autores: Rúben Tavares