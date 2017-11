Continuar a ler

O documento refere um resultado positivo de 253.702 euros - resultado da diferença entre os 7,3 milhões de euros (ME) de rendimentos e os 7,05 ME de gastos - mais 50.000 euros do que no exercício anterior (2015/16), que contemplava 205.000 euros positivos.



Após a discussão e votação do relatório e contas, a AG vai agora debater sobre a situação entre o clube e a Codecity Sports Management (CSM), que gere o futebol profissional dos azuis.



Os sócios do Belenenses aprovaram esta terça-feira, em Assembleia Geral (AG) Ordinária, o relatório e contas do clube, referente à temporada 2016/17, que contempla um resultado positivo de 254 mil euros.Os 182 associados presentes no pavilhão Acácio Rosa aprovaram as contas por maioria, com 142 votos a favor, um contra e 39 abstenções.

