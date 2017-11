Continuar a ler

Também o poder político se mostra solidário com a ação levada a cabo em Viseu (e na próxima terça-feira em Leiria). O ministro da Educação, Tiago Brandão Rodrigues, o secretário de Estado do Desporto, João Paulo Rebelo e o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, são presenças confirmadas. Partilhando deste espírito solidário, os árbitros Carlos Xistra e Hugo Miguel levaram material desportivo oferecido pela FPF ao Pampilhosense, clube da AF Coimbra também afetado pelos incêndios.O futebol de seleções ao mais alto nível volta a Viseu e faz a primeira aparição no distrito em mais de nove anos.A 31 de maio de 2008, a principal Seleção portuguesa jogou no Estádio do Fontelo e venceu por 2-0, num encontro particular disputado diante da Geórgia. Nos convocados do então selecionador Luiz Felipe Scolari constavam vários futuros campeões europeus em 2016 como Ricardo Carvalho, Pepe, Nani, Ricardo Quaresma, Cristiano Ronaldo, Bruno Alves e João Moutinho. Os golos ficaram a cargo deste último e Simão Sabrosa. Apenas Pepe poderá voltar a pisar o relvado da casa habitual do Académico de Viseu já que nenhum dos outros futebolistas foi convocado por Fernando Santos para o jogo de hoje, com a Arábia Saudita, o terceiro da Seleção em Viseu.A estreia no distrito da Beira Alta decorreu a 16 de agosto de 2000. Estávamos então na ressaca da memorável participação de Portugal no Campeonato da Europa, que havia findado um mês antes. Os homens de António Oliveira venceram a Lituânia por 5-1 com golos de João Vieira Pinto, Pauleta, Luís Figo, Beto e Rui Costa.