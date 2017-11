A estabilidade do onze parece ser o segredo de Armando Evangelista neste início de aventura em Penafiel. O técnico, de 44 anos, segue com três vitórias consecutivas, sequência de jogos em que, curiosamente, utilizou sempre o mesmo onze. Vasco Braga foi um dos jogadores que agarrou um lugar na equipa com a chegada do treinador.

"Foram três vitórias muito importantes, ainda por cima em dois desses jogos estivemos a perder e conseguimos a reviravolta, o que valoriza ainda mais o que conseguimos", lembrou o médio, de 24 anos, um dos reforços para esta temporada. "Estamos a atravessar um bom momento, mas não nos podemos pôr em bicos de pés porque ainda não ganhamos nada", alertou.

A mudança no comando técnico acabou por ser o ponto de viragem de uma equipa que começou a temporada com bastantes altos e baixos. "O treinador trouxe novas ideias e nós temos assimilado e posto em prática aquilo que é pretendido", explicou Vasco Braga, que vê, em breve, o momento ideal para os durienses marcarem uma posição de relevo no campeonato: "Temos agora três jogos seguidos em casa e é uma boa oportunidade para darmos um salto na tabela classificativa".

Autores: Pedro Alves e Tiago Ribeiro