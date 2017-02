Continuar a ler

Numa série de 14 jogos como titular, o defesa destaca a "grande entreajuda dentro de campo" e garante que esteve sempre pronto para agarrar a oportunidade de jogar mais. "Mesmo na altura em que não jogava, treinava-me bem e ia todos os dias para casa com a sensação de dever cumprido", adiantou Gonçalo Silva, que já marcou um golo – e logo o da vitória contra o Rio Ave (1-0) – esta temporada e até o dedicou à sua filha.



Certo é que o plantel está focado em bater o V. Guimarães para reagir ao empate com o Nacional (1-1) na última jornada. "Entramos com um espírito positivo, de confiança e união. Jogamos em casa e temos de fazer do Restelo a nossa fortaleza", rematou. Numa série de 14 jogos como titular, o defesa destaca a "grande entreajuda dentro de campo" e garante que esteve sempre pronto para agarrar a oportunidade de jogar mais. "Mesmo na altura em que não jogava, treinava-me bem e ia todos os dias para casa com a sensação de dever cumprido", adiantou Gonçalo Silva, que já marcou um golo – e logo o da vitória contra o Rio Ave (1-0) – esta temporada e até o dedicou à sua filha.Certo é que o plantel está focado em bater o V. Guimarães para reagir ao empate com o Nacional (1-1) na última jornada. "Entramos com um espírito positivo, de confiança e união. Jogamos em casa e temos de fazer do Restelo a nossa fortaleza", rematou.

O Belenenses até pode ter apenas seis golos marcados nos últimos 10 jogos para a Liga, mas isso não deixa os azuis nervosos. Que o diga Gonçalo Silva, que garante estar a ser feito todo o trabalho para que os números no ataque acompanhem a toada dos que se têm visto na defesa: a equipa de Quim Machado tem o 5ª melhor registo defensivo, com 19 golos sofridos. Para o central, está na hora do... ketchup!"Todos os dias trabalhamos a finalização. Fazemos o mais difícil, que é criar as oportunidades. Só falta mesmo aquele último momento para fazer a diferença. Espero que seja como o ketchup e que os golos apareçam já no próximo jogo", afirmou o jogador, de 25 anos, a antever o duelo de amanhã com o V. Guimarães, no Restelo.

Autor: Pedro Gonçalo Pinto