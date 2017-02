A Somague voltou a pedir a insolvência do Boavista por uma dívida superior a 50 milhões de euros referente à renovação do Estádio do Bessa, em 2003. A processo foi entregue no Juízo de Comércio do Tribunal de Vila Nova de Gaia, como se pode ver no portal Citius.

O pedido de insolvência é ao clube, e não à SAD, pelo que o futebol profissional fica de fora desta ação. No entanto, o Estádio do bessa é propriedade do clube, pelo que há a hipótese de vir a ser penhorado para o pagamento dessa dívida.

Citado pelo portal Sapo24, Luís Garcês, diretor de marketing e comunicação da Somague, confirmou o pedido de insolvência. "Em setembro de 2010 o Boavista falhou os pagamentos e portanto, nessa altura, requereu-se a insolvência do clube. Dois anos depois o Boavista apresentou-se a um processo especial de revitalização (PER). Nesse âmbito foi aprovado e homologado um plano de revitalização e, uma vez mais, o Boavista não cumpriu o plano. Seis anos depois, em 2016, e já 12 anos volvidos da construção do estádio, a Somague continua credora do Boavista e por isso volta a requerer a insolvência do Boavista", explicou.

Autor: Sérgio Krithinas