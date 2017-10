Na época passada, o Moreirense surpreendeu tudo e todos e conquistou a Taça CTT. Um feito assinalável e que traz uma responsabilidade diferente para a edição deste ano. Ciente disso mesmo, Manuel Machado promete uma equipa forte para a estreia, até porque assume o sonho de voltar a causar sensação na competição."A Taça da Liga tem vindo a ganhar raízes no panorama competitivo nacional. Junta-se a isto o facto de o Moreirense ter tido a competência e felicidade de ter ganho esta prova na época passada e de estarmos num grupo com algum equilíbrio. Ter aspirações de chegar à final four parece-me ser legítimo. O que estou a tentar dizer é que não iremos fazer alterações que possam diminuir a capacidade que temos à disposição. Queremos retomar a senda dos resultados positivos", avisou o treinador, salientando a importância de começar bem uma fase de grupos que conta com poucos jogos: "Ganhar este jogo é fundamental para que possamos encarar os outros dois que temos no nosso terreno com algum suporte. É neste que temos de nos centrar e não estar já a pensar em matemáticas. A competição é curta e qualquer escorregadela pode ser comprometedora."Sobre o rival desta tarde, Manuel Machado garante ter um conhecimento total: "Tivemos o cuidado de preparar este jogo com o máximo de seriedade, inclusive fizemos um jogo-treino com o Famalicão, da mesma divisão. Não há qualquer facilitismo."

Autor: Bruno Freitas