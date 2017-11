Roni chegou ao Belenenses esta temporada para agitar o ataque e ao cabo de cinco jogos estreou-se a marcar com a Cruz de Cristo ao peito. O brasileiro marcou no triunfo diante do Moreirense (3-0), ajudando a colocar um ponto final na série de dois desaires, mas o desafio que se segue é de outro nível. O próprio avançado reconhece que é possível derrubar a fortaleza que o FC Porto ergueu esta temporada, mas garante que os azuis têm razões para sonhar no encontro de amanhã.

"Sabemos a capacidade e a qualidade da nossa equipa, por isso vamos confiantes para o Porto. Jogar no Estádio do Dragão é muito difícil e a prova disso é que venceram os cinco jogos em casa, mas poderemos ganhar se atuarmos com raça e disciplina", afirmou o brasileiro à sua assessoria de imprensa.

Mas Roni, de 26 anos, não sonha só com a vitória no Dragão. O dianteiro olha mais à frente. "Começámos a Liga cientes de que seria bom uma temporada sem sobressaltos. Porém, as coisas têm mudado e evoluído para algo melhor. Se mantivermos o nível que temos apresentado, podemos aspirar a algo mais. Sabemos da tradição de um clube com a dimensão do Belenenses", rematou.



Só cinco sabem o que é bater os dragões



De forma a encontrar inspiração para bater o FC Porto, os jogadores do Belenenses podem recorrer a... cinco colegas de equipa. Falamos de um clube muito exclusivo entre os atletas às ordens de Domingos Paciência: Filipe Mendes, João Diogo, Pereirinha, Bouba Saré e Maurides. Pereirinha é quem tem mais triunfos diante dos dragões, tendo festejado por cinco vezes, todas ao serviço do Sporting.



Segue-se João Diogo, com quatro vitórias pelo Marítimo, enquanto Bouba Saré bateu os dragões em duas ocasiões, uma pelo V. Guimarães e outra pelo Moreirense. A fechar, Filipe Mendes e Maurides têm um triunfo (ao serviço do E. Amadora e Arouca, respetivamente).



Quanto a Domingos Paciência, também sabe o que é superar os portistas como técnico. Fê-lo pela U. Leiria (1-0 em 2006/07) e Sp. Braga (1-0 em 2009/10).

Autor: Pedro Gonçalo Pinto