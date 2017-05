A Federação Portuguesa de Futebol anunciou que o playoff de acesso à 2.ª Liga será sorteado na próxima segunda-feira. O sorte será conhecida na sede da Liga Portuguesa de Futebol Profissional, no Porto.Apenas são conhecidas duas das quatro equipas que irão marcar presença no playoff: Merelinense e Praiense, ambas do Campeonato de Portugal Prio.Na 2.ª Liga, as equipas 'qualificadas' (no 17.º e 18.º lugares) ainda não foram apuradas sendo que tudo apenas será decidido na 42.ª e última jornada do segundo escalão, no domingo.

Autor: Flávio Miguel Silva