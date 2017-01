A Federação Portuguesa de Futebol anunciou esta quarta-feira que o sorteio da segunda fase do campeonato nacional de juniores terá lugar a 2 de fevereiro, às 15 horas, na Cidade do Futebol, em Caxias.Benfica, Sporting, Académica FC Porto, Sp. Braga, V. Guimarães e Rio Ave já têm lugar assegurado na fase de apuramento do campeão faltando apurar ainda quem é o quarto clube na Zona Sul que irá acompanhar os restantes sete. A última ronda da 1ª fase acontece no próximo domingo.

Autor: Flávio Miguel Silva