Apesar do domínio do Leixões, a primeira parte foi equilibrada, com a equipa da casa muito pragmática na defesa, ao contrário da atitude desligada dos visitantes no ataque.A melhor situação da primeira parte surgiu aos 42 minutos, num livre de Breitner do lado esquerdo, mas a bola foi desviada para a baliza e foi salva em cima da linha por Vítor Nogueira.Após o intervalo, o Sourense surgiu mais atrevido, mas rapidamente a equipa de João Henriques voltou a instalar-se no meio campo adversário.Contudo, o Leixões foi muito pouco criativo e chegou a dar mesmo sinais de desespero, tal a inoperância ofensiva para ultrapassar os centrais N'Gondo, Moura e companhia. Sem surpresa, o jogo foi para prolongamento.Muito desgastado e reduzido a 10 elementos, por expulsão de Edi, o Sourense resistiu, procurando levar a decisão para as grandes penalidades.O guarda-redes Vítor Nogueira, com meia dúzia de intervenções de nível, candidatava-se a melhor em campo, até que Jaime Simões, aos 109 minutos, saltou melhor entre vários jogadores e desviou, de cabeça, um canto de Lamas, para o 1-0.No último minuto, quando o Sourense dava tudo para procurar o empate, Lamas fez o 2-0 com um remate de longe, resolvendo a eliminatória em definitivo a favor do Leixões., Jaime Simões, 109 minutos., Lamas, 120'.Vítor Nogueira, Rodolfo, N'Gondo, Moura, Tó Zé, Edi, Quaresma (Wilson, 77'), Alex, Barreto (Fábio, 97'), Mingachos e Justino (Sandro, 75').Suplentes: Murta, Souza, Sandro, Wilson, Fábio e Eric.Rafael Silva.Nuno Pereira, Hendrickx, Jaime Simões, Matheus, Lucas, Stephen, Luís Silva (Lamas, 72'), Belima (Kukula, 62'), Breitner, Evandro Brandão e Stevy (Derick, 62').Suplentes: Yeerzati, China, Lamas, Sana, Bogdan, Derick e Kukula.João Henriques.Carlos Espadinha (Portalegre).Cartão amarelo para Barreto (55'), Lamas (77'), Éder (85' e 90+2'), Stephen (86'), Jaime Simões (97'), Fábio (105+1') e Derick (112'). Cartão vermelho por acumulação para Edi (90+2').Cerca de 500 espectadores.