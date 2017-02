Continuar a ler

Os bracarenses foram superiores em quase todo o jogo, mas devem queixar-se da falta de eficácia: pouco antes do empate dos academistas, Piqueti desperdiçou uma flagrante oportunidade para sentenciar a partida. O Académico de Viseu, que nos últimos 11 jogos apenas perdeu por uma vez, nunca desistiu e tem mérito no ponto que somou na luta pela manutenção.O 'duelo' entre Xadas e o guarda-redes contrário começou bem cedo, logo aos três minutos, com uma grande defesa de Diogo Freire a remate do médio. Pouco depois foi Joca a criar perigo (10'), mas seria mesmo o Académico de Viseu, sem o justificar, a inaugurar o marcador através de um cabeceamento fulgurante de Bura após livre de Bruno Loureiro (36'). Ainda antes do intervalo, Moses e Luisinho tiveram no pé direito o segundo dos visitantes, mas remataram muito mal.No início da segunda parte, Xadas voltou a estar muito perto do golo, mas mais uma vez Diogo Freire esteve em evidência (48'), mas aos 61 minutos o Braga B chegou mesmo ao empate: Leandro rematou, a bola ainda embateu em Tomé e enganou o guarda-redes Diogo Freire. Xadas e o guardião viseense voltaram a 'encontrar-se' aos 71 minutos e, novamente, Diogo Freire levou a melhor, mas aos 74' o médio canhoto rematou de longe com muita força e colocação fazendo um grande golo.Francisco Chaló reforçou o ataque e o Académico de Viseu lançou-se em busca do empate e, aos 86', Sandro Lima esteve muito perto disso, mas Tiago Sá salvou. Piqueti podia ter sentenciado a partida, mas depois de ter ladeado o guarda-redes permitiu o corte de um defesa contrário (89') e, já em período de descontos, uma jogada de insistência permitiu a Moses rematar dentro da área, Tiago Sá defendeu e Rui Miguel fez a recarga vitoriosa (90'+2).0-1, Bura, 36 minutos.1-1, Leandro, 57'.2-1, Xadas, 74'.2-2, Rui Miguel, 90'+2.Tiago Sá, Anthony D'Alberto, Bruno Wilson, Inácio, Simão, Loum (Ogana, 46), Didi, Jordão, Xadas, Joca (Rúben Alves, 65) e Leandro (Piqueti, 76).Tiago Pereira, Thales, Edelino Ié, David Kong, Rúben Alves, Piqueti e Ogana.Abel Ferreira.Diogo Freire, Tomé (Zé Paulo, 84), Bruno Miguel, Bura, Stéphane, Paná, Bruno Loureiro, Luisinho (Yuri, 79), Moses, Carlos Eduardo (Rui Miguel, 66) e Sandro Lima.Rodolfo, Joel, Tiago Gonçalves, Tiago Borges, Yuti, Rui Miguel e Zé Paulo.Francisco Chaló.Artur Soares Dias (Associação de Futebol do Porto).cartão amarelo para Joca (19'), Bruno Loureiro (24'), Jordão (33'), Loum (44'), Leandro (69') e Rúben Alves (78').cerca de 400 espetadores.