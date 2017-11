Continuar a ler

O Sp. Braga B foi sacudindo a pressão inicial dos barcelenses e, após um canto da esquerda, a bola sobrou para Trincão, que, com muita calma, colocou a bola no poste mais longe e inaugurou o marcador (22').O Gil Vicente foi à procura do empate e quase o conseguiu, aos 29 minutos, com um cabeceamento de Tormenta.Dez minutos depois, valeu Rui Silva quase em cima da linha de golo para impedir o golo de André Fontes e, logo a seguir, Tiago Sá segurou a vantagem bracarense com uma grande defesa a cabeceamento de James.Mas, mesmo antes do intervalo, os gilistas marcaram mesmo, com Bruno Wilson a introduzir inadvertidamente a bola na própria baliza, depois de um calcanhar de Tormenta, na sequência de um pontapé de canto (45'+1).Os arsenalistas subiram de rendimento na segunda parte e, no espaço de dez minutos (48' e 58'), Rui Sacramento esteve em excelente plano a parar os remates de Luther Singh e Simão.O Gil Vicente respondeu com um remate de Camara à barra (59') e o jogo prosseguiu com situações de perigo em ambas as balizas, destacando-se o falhanço do recém-entrado Ogana, que enviou a bola ao poste. após primeira defesa de Rui Sacramento a remate de Luther Singh (68').O jogo caiu de intensidade até ao final, merecendo nota a estreia de Muric, extremo croata que pertence ao plantel principal do Sporting de Braga.1-1.1-0, Trincão, 22 minutos.1-1, Bruno Wilson, 45'+1 (p.b.).Tiago Sá, Rui Silva, Bruno Wilson, Lucas, Thales, Trincão (Ogana, 67'), Loum (Edelino Ié, 76'), Didi, Simão, Luther Singh e Erick (Muric, 87').(Suplentes: Filipe, Midana, Edelino Ié, Dinis, Muric, André Ribeiro e Ogana).Treinador: João Aroso.: Rui Sacramento, Gabriel, Luiz Eduardo, Tormena, Luís Tinoco, André Fontes, Miguel Abreu (Reko, 46'), Camara (Rui Miguel, 70'), Jonathan (Henrique, 86'), James Igbekeme e Alioune Fall.(Suplentes: Júlio Neiva, Sandro, Reko, João Pedro, Henrique, Ricardinho e Rui Miguel).Treinador: Jorge Casquilha.Hélder Malheiro (Associação de Futebol de Lisboa).cartão amarelo para Loum (62) e Luther Singh (90+3).cerca de 800 espetadores.