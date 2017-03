Continuar a ler

O Sp. Braga B, que apresentou como titular Martínez, médio argentino muito pouco utilizado na equipa principal, voltou aos triunfos depois de dois empates e continua na zona cimeira da tabela classificativa, enquanto o Gil Vicente não vence há cinco jogos (uma derrota e quatro empates), sendo que já não perdia há nove jornadas.



Os visitantes, que justificaram o empate, foram mais perigosos na primeira parte, como aos 12 minutos com um remate de primeira de Hugo Firmino que obrigou Tiago Sá a defesa atenta.



Aos 33 minutos, o Gil Vicente dispôs de uma clara ocasião para marcar, mas Paulinho, sem qualquer oposição já na pequena área, cabeceou ao lado.



O golo chegou mesmo seis minutos depois: Henrique fugiu pela esquerda beneficiando da passividade de Didi e cruzou para a área, onde Bruno Wilson ao tentar cortar, introduziu a bola na própria baliza.



Mas o Sp. Braga empatou logo a seguir, por Joca, após cruzamento largo de Simão a que Leandro não chegou inicialmente, movimento que enganou o guarda-redes Vozinha. Joca acreditou e, ao segundo poste, empurrou para o fundo das redes (42).



A segunda parte diminuiu de qualidade, com muitos passes perdidos e raras situações de perigo.



Abel Ferreira fez uma dupla substituição aos 68 minutos, com a entrada de Rúben Alves e Edelino Ié e, pouco depois, este último rompeu pelo meio-campo e serviu Leandro que, à saída de Vozinha, rematou com sucesso e virou o resultado (72).



O Gil podia ter empatado aos 87 minutos, mas Inácio salvou quase em cima da linha de golo.



Jogo no Estádio 1.º de Maio, em Braga.



Sporting de Braga B - Gil Vicente, 2-1.



Ao intervalo: 1-1.



Marcadores:



0-1, Bruno Wilson, 39 minutos (na própria baliza).



1-1, Joca, 42.



2-1, Leandro, 72.



Equipas:



Sporting de Braga B: Tiago Sá, Anthony D'Alberto, Bruno Wilson, Inácio, Simão, Didi, Jordão (Edelino Ié, 68), Xadas, Martínez (Rúben Alves, 68), Joca e Leandro (Ogana, 87).



(Suplentes: Tiago Pereira, Thales, Loum, Edelino Ié, Rúben Alves, Piqueti e Ogana).



Treinador: Abel Ferreira.



Gil Vicente: Vozinha, Pedro Lemos (João Pedro, 82), Luiz Eduardo, Yan Victor, Henrique, Alphonse, Dybal (Abou Touré, 87), Arthur (Marius Noubissi, 74), Hugo Firmino, Avto e Paulinho.



(Suplentes: Júlio, Sandro, Floro, João Pedro, Marius Noubissi, Abou Touré, Strasser).



Treinador: Álvaro Magalhães.



Árbitro: Carlos Cabral (Associação de Futebol do Algarve).



Ação disciplinar: cartão amarelo para Luiz Eduardo (59'), Yan Victor (76').



O Sp. Braga B venceu este sábado o Gil Vicente, por 2-1, na 31.ª jornada da 2.ª Liga, num jogo em que começou a perder, mas virou o resultado com golos de Joca e Leandro.O primeiro golo da partida foi para a equipa de Barcelos, com um autogolo de Bruno Wilson (39 minutos), mas a vantagem dos gilistas durou pouco tempo já que Joca fez o empate três minutos depois e, já na segunda parte, Leandro consumou a reviravolta no marcador (72').

Autor: Lusa