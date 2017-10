Continuar a ler

O Sp. Braga B, que pode cair para a última posição se o Vitória de Guimarães B fizer pontos no domingo, fez uma exibição muito cinzenta, tendo desperdiçado essa grande oportunidade para se adiantar no marcador e que podia ter ditado um jogo diferente.Luther Singh disparou rasteiro, mas Igor Rodrigues esteve em destaque ao parar o remate do sul-africano.A partida foi equilibrada, mas mal jogada e com raras situações de perigo. No segundo tempo, os minhotos desceram muito de produção, talvez a acusarem o lugar quase no fim da tabela e não conseguiram ligar uma jogada com princípio, meio e fim.O lance que definiu o jogo surgiu no início da segunda parte, com Diarra a aproveitar bem um erro da defesa contrária após um canto da esquerda. Já bem dentro da área, o médio rematou após um mau alívio de Inácio e fez o único golo.A equipa da casa sentiu a desvantagem e desorganizou-se, condição que os serranos não souberam explorar melhor e, na melhor ocasião do segundo tempo, o Braga B até esteve perto do empate, mas o livre de Didi bateu na barra (84').0-0., Diarra, 50 minutos.Ricardo Velho, Thales, Lucas, Arghus (Inácio, 46), Simão, Didi, Villagrán (Edelino Ié, 58), Kiki (André Ribeiro, 65), Trincão, Luther Singh e Leandro.Rogério, Inácio, Rui Silva, Edelino Ié, Midana, André Ribeiro e Ogana).João Aroso.Igor Rodrigues, João Dias, Joel, Zarabi, Paulo Henrique, Gilberto, Diarra, Índio (Raul, 71), Reinildo, Fatai (Renato, 88) e Amdadú Turé (Adul Seidi, 60).Igor Araújo, Adul Seidi, Renato, Djikiné, Moses, Gerson e Raul).José Augusto.Humberto Teixeira (Associação de Futebol do Porto).cartão amarelo para Joel (37'), Amadu Turé (38'), Arghus (41'), Paulo Henrique (79'), Gilberto (82'), Zarabi (90'+3).cerca de 400 espetadores.