Continuar a ler

Um mês depois do último jogo em casa [vitória por 2-1, sobre o Benfica B], os bracarenses voltaram aos triunfos, após a derrota pesada em Fafe, na jornada anterior (4-1), enquanto os madeirenses, que vinham de 2 vitórias seguidas, fez um jogo muito 'apagado': além do golo, num lance fortuito a acabar a partida, o União não criou uma única oportunidade em todo o jogo.O encontro começou praticamente com o primeiro golo da equipa da casa: cruzamento da direita de Anthony D'Alberto e Joca a antecipar-se ao seu marcador e ao guarda-redes e a fazer o desvio fatal para o fundo das redes.Seguiu-se algum equilíbrio, mas com ascendente do Sp. Braga B, com Joca em plano de evidência: o 'baixinho' fantasista esteve perto de voltar a marcar por duas vezes (32' e 57').O segundo dos bracarenses surgiu aos 62 minutos, após um lance de bola parada, estudado, perto da área unionista. Sérgio Marakis falhou a interceção, Xadas cruzou da esquerda e Ogana apenas teve que empurrar.Aos 83 minutos, na sequência de um canto, Jordão centrou tenso e Inácio, no meio dos centrais adversários, cabeceou de forma decidida. Já no terceiro minuto de descontos, o U. Madeira reduziu, por Nsor, num penálti que puniu uma falta Tiago Sá sobre o Flávio Silva.Estádio 1º de Maio, em BragaÁrbitro: Luís Godinho (AF Évora)Tiago Sá, Anthony D'Alberto, Bruno Wilson, Inácio, Simão, Jordão (Loum, 90'), Didi, Xadas, Oti (Gamboa, 62'), Joca (Rúben Alves, 79') e Ogana.Suplentes não utilizados: Tiago Pereira, Thales, Leandro e PanyukovTreinador: Abel FerreiraNilson, Tiago Moreira, Jaime, Tiago Ferreira, Rúben Lima, Sérgio Marakis, Nduwarugira, Mica (Marco Túlio, 59'), Nuno Viveiros (Flávio Silva, 64'), Luís Carlos (João Caminata, 72') e NsorSuplentes não utilizados: Tony, Cedric, Kusunga e Ryan RamosTreinador: Jorge Casquilha.Ao intervalo: 1-0.Joca (3'), Ogana (62') e Inácio (83'); Nsor (90'+3, pen.)cartão amarelo para Simão (6'), Sérgio Marakis (33'), Tiago Ferreira (38'), Marco Túlio (61') e Tiago Sá (90'+2)Assistência: cerca de 600 espectadores