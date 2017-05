Continuar a ler

Além dos cinco brasileiros campeões do mundo, o plantel do Sp. Braga é composto por Bruno Torres, Leo Martins, Bê Martins, Bruno Novo, José Maria, Hidalgo e Jordan.O presidente do clube, António Salvador, destaca o valor do plantel e nota que o Sporting de Braga "é o clube português que mais tem feito pela modalidade e que melhores resultados tem obtido". "É claro que os nossos objetivos passam pela reconquista do título nacional, que foi nosso durante três épocas consecutivas, e também não deixaremos de ter uma postura ambiciosa na Euro Winners Cup, a 'Champions' do futebol de praia, onde nos temos exibido a grande nível e que, com humildade, vamos tentar vencer esta temporada", disse.O Sporting de Braga integra o grupo F da Euro Winners Cup, que se disputa na Nazaré entre 29 de maio e 4 de junho. Quanto ao campeonato nacional, desenrola-se nos meses seguintes e tem a fase final agendada também para a Nazaré, entre 25 e 27 de agosto.