O universal do Sp. Braga André Coelho é, desde esta terça-feira, mestre em Engenharia Civil. O jogador de 23 anos, apresentou a tese de mestrado na Universidade do Minho e conseguiu a brilhante nota 17.Na assistência contou com a presença de alguns colegas dos arsenalistas e ainda do selecionador nacional Jorge Braz, que fez questão de mostrar o seu apoio ao jovem engenheiro.O atleta, que no próximo fim-de-semana vai ajudar os arsenalistas na Taça da Liga, vai representar o Benfica a partir da época 2017/18.

Autor: Cláudia Marques