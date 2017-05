Continuar a ler

Na segunda parte o Sp. Braga aumentou ainda mais a diferença, com remates certeiros de Tiago Brito (22'), Bruno Cintra (23') e Rui Silva (28').Esta fase do playoff é decidida à melhor de três, pelo que se vencer no próximo sábado o Sp. Braga garante a presença nas 'meias'. Se o Fundão vencer, a 'negra' disputa-se no domingo.