O Sp. Braga venceu o Marítimo por 1-0 e juntou-se a Moreirense, V. Setúbal e Benfica na final-four da Taça CTT, que será disputada entre 25 e 29 deste mês, no Estádio Algarve.Os bracarenses vão medir forças com os sadinos nas meias-finais, ao passo que as águias enfrentam os cónegos.