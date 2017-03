Um mês e meio após o empate em casa com o Valadares, que permitiu ao Sporting igualar o Sp. Braga na liderança da Liga, as minhotas vingaram-se ontem, vencendo por 3-1 e avançado para as meias-finais da Taça de Portugal.Com uma entrada fulgurante, as guerreiras marcaram por duas vezes em 11 minutos, primeiro num penálti convertido por Sara Brasil a punir falta sobre Jéssica Silva; e depois por Melissa, a passe da mesma Sara. Perante um adversário incapaz de reagir, o Sp. Braga podia ter voltado ao golo logo após o intervalo, com Jéssica Silva perto de marcar em três situações. Evy, que entrou e agitou a partida, ainda teve uma bola no poste para as visitantes (64’). Regina teve a infelicidade de marcar na própria baliza (70’), num lance em que a equipa ficou com 10, para Evy reduzir para o Valadares quase no final (85’).

Autor: José Mário