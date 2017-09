Continuar a ler

O Arouca entrou mais pressionante, enquanto o Sporting da Covilhã se mostrava apostado na organização defensiva.Aos seis minutos, Buika criou a ocasião de maior perigo, mas Igor Rodrigues afastou com os punhos. Pouco depois, na outra baliza, foi Bracali a sacudir o remate de Índio.Num lance de contra-ataque, o Sporting da Covilhã chegou à vantagem aos 25 minutos. Fatai meteu a bola nas costas da defensiva arouquense, Erivelto cruzou e Índio, na pequena área, encostou para o fundo das redes.Após o golo, os serranos ficaram galvanizados e tiveram um melhor período, mas o Arouca acabou por subir as linhas e aumentar a presença no meio-campo adversário, mas faltou objetividade.Na segunda parte, a formação de Miguel Leal surgiu a querer assumir a partida, mas foram os 'leões da serra' a ganharem protagonismo, conseguindo um bom entrosamento entre sectores e a aproximarem-se frequentemente com perigo da baliza de Bracali.A ocasião mais flagrante ocorreu ao minuto 55, quando Bracali defendeu o remate forte de Índio e Erivelto não conseguiu emendar na recarga.Mas o Arouca reagiu e assustou através de uma sucessão de lances de bola parada que testaram a atenção de Igor Rodrigues.Aos 74 minutos, Roberto, isolado, teve nos pés ocasião soberana para empatar e volvidos quatro minutos Roberto atirou às malhas laterais.Os visitantes não marcaram e iam acabando por sofrer o segundo nos descontos, só que Hudson, isolado, não teve engenho para impedir a defesa de Bracali.O resultado permitiu ao Sporting da Covilhã sair dos lugares de despromoção, enquanto o Arouca caiu para o 14.º posto da tabela e somou a terceira derrota, mais de um mês depois de ter perdido com o Cova da Piedade.Ao intervalo:1-0.Marcador:1-0, Índio, 25 minutos.Igor Rodrigues, João Dias, Zarabi, Joel, Paulo Henrique, Djikiné, Gilberto, Hudson, Fatai (Renato Reis, 78), Índio (Diarra, 72) e Erivelto (Moses Pihri, 88).Suplentes: Igor Araújo, Hans, Adul Seidi, Renato Reis, Diarra, Moses e Raul Almeida.Treinador: José Augusto.Rafael Bracali, João Amorim, Nuno Coelho, Vítor Costa, Hugo Basto (Dayvison, 46), Bruno Alves (Cícero, 46), Ericson (Palocevic, 83), André Santos, Bukia, Barnes e Roberto.Suplentes: Igor Rocha, Deyvison, Nuno Valente, Cícero, Palocevic, Adílio e Areias.Treinador: Miguel Leal.Fábio Veríssimo (AF Leiria)Ação disciplinar: Cartão amarelo a Bruno Alves (30), Erivelto (45), Fatai (65) e Ericson (66).Cerca de 350 espectadores.