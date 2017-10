Continuar a ler

Os dois treinadores consideraram o jogo um bom teste, mas Pepa lamentou a lesão de Júnior Pius no último lance da partida. O central nigeriano caiu mal e saiu de campo ao colo dos colegas, muito queixoso do joelho. O jogador vai agora ser avaliado pelo departamento médico do Tondela para se perceber a gravidade da situação.



O Sp. Covilhã ocupa a 15.ª posição na 2.ª Liga, com nove pontos em nove jogos. O Tondela, da Liga NOS, é também 15.º classificado, com seis pontos, após oito jornadas, em que apenas conseguiu averbar uma vitória.

O Sp. Covilhã, da 2.ª Liga, empatou, esta sexta-feira, com o Tondela (3-3), do principal escalão, num jogo treino realizado no Complexo Desportivo da CovilhãOs serranos chegaram a estar com dois golos de vantagem, ambos marcados por Fatai, mas, ainda na primeira metade, Júnior reduziu. No reatamento, Heliardo igualou a partida e João Vasco assinou a reviravolta, só que, antes do apito final, Raul Almeida empatou o encontro.

