O encontro foi aproveitado pelo treinador, José Augusto, para testar e otimizar processos de jogo de forma a construir uma equipa "mais criativa" no ataque e "mais goleadora". Os visitantes conseguiram anular a desvantagem por intermédio de Martin Luther.Este é o segundo jogo treino realizado pelos serranos durante a paragem do campeonato, depois de na quarta-feira, também no Estádio Santos Pinto, terem vencido por 3-0 o Benfica e Castelo Branco, do Campeonato de Portugal.O encontro foi aproveitado pelo treinador, José Augusto, para testar e otimizar processos de jogo de forma a construir uma equipa "mais criativa" no ataque e "mais goleadora".

O Sporting da Covilhã, da 2.ª Liga, empatou com o Águeda, 1-1, do Campeonato de Portugal, num jogo de preparação.O marcador só foi inaugurado no segundo tempo, por Seidi. Raul não conseguiu transformar o penálti em golo e o guineense, na recarga, emendou.

Autor: Lusa