Continuar a ler

Aos três minutos, Pedro Pereira pôs Igor Rodrigues à prova, mas os serranos foram conseguindo equilibrar. Ponde criou perigo e, ao minuto 23, Chaby rematou forte de longe, mas o guardião do Fafe agarrou... à segunda.A formação nortenha mostrou-se sempre compacta e a dar pouco espaço, enquanto a defensiva serrana concedeu algumas facilidades que permitiram ao Fafe chegar ao golo.Primeiro, Digas, no coração da área, atirou ao lado. Depois, o extremo isolou-se e Pedro Vilaça assinalou penálti, por considerar que Igor Rodrigues derrubou Digas junto ao limite da área. Na conversão do castigo máximo, Alan Júnior foi eficaz.No segundo tempo os leões da serra procuraram reagir. Numa jogada individual Marcinho deu o aviso. Na resposta Samu, de livre, rematou por cima, mas o Sp. Covilhã estava por cima e Ponde, num cruzamento-remate, fez a bola passar rente à barra, pouco depois antes de Chaby testar a atenção de Ricardo Fernandes.Ao minuto 63, na sequência de um canto apontado por Ponde, Mike desviou ao primeiro poste e surgiu Harramiz a concretizar.O Sp. Covilhã, mais subido no terreno e a dificultar a construção do jogo do Fafe, esteve sempre mais perto do que o adversário do golo da vitória, mas faltou-lhe objetividade.Ao minuto 84, os serranos ficaram em inferioridade numérica, após a expulsão de Marcílio, e os nortenhos aproveitaram para a pressão final, mas já nos descontos foram os anfitriões a estar perto do golo, quando o livre de Chaby saiu a rasar a barra.Jogo no Estádio Santos Pinto, na CovilhãÁrbitro: Pedro Vilaça (Viana do Castelo)Igor Rodrigues, Mike, Zarabi, Sambinha, Marcílio, Diarra (Gilberto, 74'), Djikine, Chaby, Ponde (Prince, 88'), Harramiz e Erivelto (Onyeka, 46').Suplentes não utilizados: Igor Araújo, Zé Pedro, Joel e SoaresTreinador: Filipe GouveiaRicardo Fernandes, Vasco Cruz, Materazzi, Lytvyn, Reinildo, André (Sarkic, 87'), Pedro Pereira, Landinho, Samu, Digas (Borges, 67') e Alan JúniorSuplentes não utilizados: Marçal, Silvestre, Jota, Xavi e CarvalhoTreinador: António SilvaAo intervalo: 0-1Marcadores: Harramiz (63'); Alan Júnior (45', pen.)Ação disciplinar: Cartão amarelo para Igor Rodrigues (45'), Sambinha (51'), Marcílio (59' e 84'), Alan Júnior (59'), Borges (73'), André (76') e Reinildo (90'). Cartão vermelho por acumulação de amarelos para Marcílio (84')Assistência: Cerca de 500 espectadores