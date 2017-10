Continuar a ler

O FC Porto B, terceiro classificado e com mais sete pontos do que os serranos, 12.ºs antes do encontro, desde cedo sentiu dificuldades em progredir no terreno e em criar dificuldades, face um Sporting da Covilhã organizado defensivamente e eficaz a travar a construção ofensiva dos dragões.Apesar de ter maior posse de bola, a formação orientada por Folha andou sempre mais afastada da área dos leões da serra, enquanto o Sporting da Covilhã se mostrava mais agressivo na pressão e a equipa mais perigosa, sobretudo nas transições.Logo aos dois minutos, Reinildo avisou, com um remate muito por cima. Ao minuto dez, os serranos chegaram à vantagem, quando, numa jogada de insistência, Fatai cruzou e Índio, à boca da baliza, só teve de encostar.Quando estavam jogados 17 minutos, Gilberto, numa sobra na sequência de um canto, rematou forte à entrada da área, mas Diogo Costa defendeu.Já nos descontos da primeira parte, João Dias esteve perto de aumentar a contagem, só que o cabeceamento saiu junto ao poste. Ainda antes do intervalo, os portistas tiveram ocasião soberana para igualar, mas Diogo Queirós não conseguiu concretizar e Bruno Costa, sozinho em frente à baliza, desperdiçou.Após o reatamento os dragões assumiram o controlo do jogo, subiram as linhas e não demoraram a empatar o encontro, por intermédio de Fede Varela (54) que, à entrada da área, sem oposição, rematou forte a meia altura.José Augusto mexeu na equipa e os serranos reagiram. Índio, ao minuto 70, de livre, obrigou a defesa apertada de Diogo Costa e ao minuto 75 'bisou', assistido por Reinildo, voltando a pôr os 'leões da serra' na frente do marcador.Com este triunfo, o Sporting da Covilhã subiu provisoriamente ao oitavo lugar, com 15 pontos.Ao intervalo:1-0.Marcadores:1-0, Índio, 10 minutos.1-1, Fede Varela, 54.2-1, Índio, 75.Igor Rodrigues, João Dias, Gerson, Joel, Paulo Henrique, Diarra (Djikiné, 67), Gilberto, Reinildo, Fatai, Índio (Raul Almeida, 85) e Erivelto (Turé, 67).Suplentes: São Bento, Djikiné, Makouta, Renato Reis, Moses, Amadú Turé e Raul Almeida.Treinador: José Augusto.Diogo Costa, Diogo Queirós, Diogo Leite, Rui Moreira, Luís Mata (Anderson, 81), Luizão (Ruben Macedo, 81), Diogo Dalot, Moreto, Fede Varela, Bruno Costa e Djim (Irala, 71).Suplentes: Mbaye, Jorge, Rui Pires, Irala, Ruben Macedo, Yahaya e Anderson.Treinador: António Folha.Árbitro: Sérgio Piscarreta (AF Algarve)Ação Disciplinar: Cartão amarelo a Moreto (41).Assistência: Cerca de 700 espectadores.