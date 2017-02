Continuar a ler

O Porto B, que se mantém em zona de despromoção, começou mais ameaçador e foi a primeira equipa a criar perigo. Primeiro Inácio rematou por cima, e depois Igor Rodrigues negou o golo por duas vezes à formação orientada por Folha, defendendo remates de Rui Pedro (11 minutos) e Govea (14).



Depois de um primeiro quarto de hora de apatia, o Sporting da Covilhã reagiu. Tornou-se mais agressivo na pressão e passou a chegar com maior facilidade à área portista.



Primeiro foi Soares a rematar por cima. Depois foi Medarious, servido por Harramiz, constantemente a tentar criar desequilíbrios pela ala direita, a falhar o alvo. Chaby, por duas vezes, incomodou dentro da área, mas a defensiva 'azul e branca' soube resolver.



Na outra área, Fede Varela também testou a atenção de Igor Rodrigues, antes de, ao minuto 35, Rui Pedro progredir pelo corredor direito e acertar nas malhas laterais.



Antes do intervalo, Prince isolou Erivelto com um passe em profundidade, mas o atacante brasileiro não conseguiu bater Gudiño.



Após o reatamento, o jogo foi equilibrado, e logo no primeiro lance ofensivo os leões da serra reclamaram grande penalidade. Aos 62 minutos, Govea rematou por cima da trave.



Aos 82 minutos, quando ambos os treinadores já tinham mexido nas equipas, Ponde, de livre fora da área, em zona frontal, rematou forte. Gudiño não segurou à primeira, e Sambinha, na recarga, inaugurou o marcador de cabeça, na primeira vez em que tocou na bola.



Dois minutos depois, os 'dragões' repuseram a igualdade, num lance desenhado por Galeno, na direita. O brasileiro cruzou e André Pereira, à boca da baliza, também na primeira vez em que tocou na bola, empatou.



Jogo no Estádio Santos Pinto, na Covilhã.



Sporting da Covilhã - Porto B, 1-1.



Ao intervalo:0-0.



Marcadores:



1-0, Sambinha, 82 minutos.



1-1, André Pereira, 84 minutos.



Equipas



Sporting da Covilhã: Igor Rodrigues, Mike, Zé Pedro, Joel, Soares, Prince (Sambinha, 81), Gilberto, Chaby (Pintassilgo, 64), Medarious, Harramiz e Erivelto (Ponde, 64).



(Suplentes: Igor Araújo, Diogo Gaspar, Marcílio, Ponde, Pintassilgo, Zarabi, Sambinha).



Treinador: Filipe Gouveia.



FC Porto B: Gudiño, Fernando, Jorge (André Pereira, 84), Chidozie, Inácio, Govea, Francisco, Galeno, Fede Varela (Graça, 70), Kayembe, Rui Pedro (Ismael, 70).



Suplentes: Mbaye, Ismael, Graça, Rui Moreira, Verdasca, Ruben Macedo, André Pereira.



Treinador: António Folha.



Árbitro: Gonçalo Martins (AF Vila Real).



Ação disciplinar: Cartão amarelo para Medarious (63), Joel (69), Soares (77), Govea (87).



Sambinha e André Pereira, ambos na primeira vez em que tocaram na bola, marcaram este domingo os golos do empate 1-1 entre o Sporting da Covilhã e o FC Porto B, na 29.ª jornada da Segunda Liga.Foi preciso esperar até aos últimos instantes para ver o Covilhã adiantar-se no marcador, aos 82 minutos, por Sambinha, que tinha saído do banco dos anfitriões pouco antes, mas a vantagem durou pouco, porque André Pereira, acabado de entrar em campo, fez o empate para os azuis e brancos, aos 84.

Autor: Lusa