Ao minuto 14, Ivan Perez recebeu a bola de Fausto e atirou ao lado. Na outra área, Mike falhou o cabeceamento e foi o Freamunde a voltar a criar perigo, quando Pimenta testou a tenção de Igor Rodrigues, que defendeu por cima da barra.



Quando estavam jogados 44 minutos, o criativo Filipe Chaby trabalhou bem na direita, meteu a bola na área, Harramiz não conseguiu concretizar, Luís Pedro aliviou e na recarga Pintassilgo, à entrada da área, bateu Marco. Na segunda metade o jogo perdeu dinâmica, com muitas paragens e mais contacto.



Já com os ajustamentos feitos nas duas formações, o Freamunde tentou empurrar para o seu meio-campo os serranos. Aos 49 minutos Pimenta assustou e pouco depois voltou a rematar, sem perigo, por cima.



Apesar de jogarem com as linhas mais subidas, faltava objetividade e engenho ao Freamunde para conseguir criar reais situações de golo, mas numa distração da defensiva serrana o conjunto visitante chegou ao empate, aos 80 minutos. Num ressalto dentro da área Jorge surpreendeu, com um remate rasteiro, Igor Rodrigues, que não viu a bola partir.



Nos minutos finais do encontro o Sp. Covilhã aumentou a pressão e Luís Pinto teve a vitória nos pés, mas Marco, à segunda, conseguiu defender.



Com este resultado, o Freamunde subiu ao 19.º lugar, mas manteve-se em zona de despromoção, enquanto o Sp. Covilhã segue num tranquilo 10.º posto.



Jogo no Estádio José Santos Pinto.



Sp. Covilhã - Freamunde, 1-1



Ao intervalo: 1-0



Marcadores:



1-0, Pintassilgo, 44'



1-1, Jorge Vilela, 80'



Equipas:



Sp. Covilhã: Igor Rodrigues, Gilberto, Zé Pedro, Joel, Mike, Djikine, Diarra (Luís Pinto, 83'), Chaby (Prince, 75'), Pintassilgo (Ponde, 63'), Medarious, Harramiz



Suplentes: Igor Araújo, Diogo Gaspar, Prince, Luís Pinto e Ponde



Treinador: Filipe Gouveia



Freamunde: Marco, Leandro, Luís Pedro, Paulo Grilo, Rui Rainho (Huguinho, 46'), Jorge, Pimenta, Ivan Perez (Hipperdinger, 56'), Fausto, Diogo Ramos, Mochine (Yero, 73')



Suplentes: Rui Nereu, Rodolfo, M. Pedfro, Yero, Huguinho, Vieira, Hipperdinger



Treinador: Ricardo Chéu



Árbitro: Iancu Vasilica (AF Vila Real)



Ação disciplinar: Cartão amarelo a Mochine (38'), Diarra (56'), Joel (62'), Jorge (85'), Huguinho (90'+5)



Sp. Covilhã e Freamunde empataram este sábado a uma bola, na 21.ª jornada da 2.ª liga, com os visitantes a empatarem a 10 minutos do final. Pintassilgo inaugurou o marcador no primeiro tempo (44'), mas na segunda parte Jorge Vilela igualou o encontro (80').A primeira metade foi disputada, equilibrada, combativa e, embora os capões, a jogar mais tempo em pressão alta, tenham criado mais ocasiões, os leões da serra, com muitas baixas no plantel, mostraram-se mais eficazes e chegaram ao intervalo na frente do marcador.

Autor: Lusa