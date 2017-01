Continuar a ler

Wellington inaugurou o marcador logo aos sete minutos da primeira parte, num lance individual em que a defesa do Covilhã ficou a ver o jogador do Penafiel entrar na área e, em posição frontal, fazer o primeiro golo do jogo.A equipa serrana, que entrou apática, reagiu e conseguiu alguns lances de perigo junto da área do Penafiel, primeiro por Gilberto (15) e depois por Zé Pedro (23), mas o guarda-redes do Penafiel, Coelho, com uma excelente exibição, foi segurando a vantagem.Com uma primeira parte muito disputada a meio-campo, o Covilhã foi empurrando o Penafiel para junto da sua área, mas o futebol dos locais mostrava-se ineficaz e o intervalo chegou com o Penafiel na frente.Na segunda metade, o Sporting da Covilhã entrou disposto a alterar o marcador e Onyeka, que tinha então entrado, foi o protagonista de um lance perigoso na área do Penafiel logo a abrir.Os da casa continuaram a pressionar o Penafiel, que ia defendendo como podia, até que aos 65 minutos, Harramiz marca o golo da igualdade respondendo bem a um passe de Medarious.O Sporting da Covilhã estava a crescer, mas contra a corrente do jogo, dois minutos depois, Wellington, em jogada rápida de contra-ataque, colocou o Penafiel de novo em vantagem, marcando o segundo golo.O jogo entrou então numa fase mais emotiva. O Covilhã não baixou os braços e voltou a carregar junto da área do Penafiel à procura do golo do empate, que acabou por chegar ao minuto 71, com Onyeka a aproveitar um ressalto na área do Penafiel e a marcar o golo da igualdade.O caso do jogo registou-se ao minuto 78. O Sporting da Covilhã voltava a carregar e num centro para o interior da área, a bola bateu no braço de um defesa do Penafiel, com os jogadores do Sporting da Covilhã a reclamarem grande penalidade.O árbitro de Leiria não entendeu assim e na confusão que se gerou, o treinador do Sporting da Covilhã, Filipe Gouveia, acabou por receber ordem de expulsão.A equipa serrana nunca baixou os braços e voltou novamente a carregar e a empurrar o Penafiel para junto da sua área, criando várias oportunidades para passar para a frente do marcador.Contudo, já em período de descontos, Rafa Sousa marcou o golo que deu a vitória ao Penafiel, aproveitando um ressalto de bola na área do Sporting da Covilhã.Sporting da Covilhã - Penafiel, 2-3.Ao intervalo: 0-1.0-1, Wellington, 07 minutos.1-1, Harramiz, 65.1-2, Wellington, 67.2-2, Onyeka, 71.2-3, Rafa Sousa, 90+3.: Igor Rodrigues, Gilberto, Zé Pedro (Onyeka, 46), Joel, Mike, Djikine, Medarious, Chaby, Luis Pinto (Ponde, 60), Zarabi, Harramiz.Suplentes: Igor Araújo, Pintassilgo, Prince, Diogo Gaspar, Ponde e Onyeka.Treinador: Filipe Gouveia.: Coelho, Luís Dias, Daniel Martins (Fernando, 75), Wellington, Diouf, André Fontes (Pedro Ribeiro, 88), Rafa Sousa, Romeu, João Paulo, Gonçalo, Fábio Fortes (Fidelis, 60).Suplentes: Ivo, Pedro Ribeiro, Zid, Hélio Cruz, Fidelis, Fernando e César.Treinador: Paulo Alves.: António Nobre (Leiria).: Cartão amarelo para Igor Rodrigues (49), Joel (76), Luis Dias (87).cerca de 350 espetadores.