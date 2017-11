Continuar a ler

Aos dois minutos Cazonatti já tinha testado a atenção de Igor Rodrigues, mas só perto do intervalo foram criadas ocasiões de golo. Índio (40'), enquadrado com a baliza, falhou o remate. No mesmo minuto, em resposta a um canto apontado por Gilberto, Erivelto cabeceou perto da barra.



Em cima do descanso, o Real também podia ter marcado, quando Touré viu Vinicius na pequena área e o brasileiro obrigou Igor Rodrigues a defesa vistosa para travar o cabeceamento (45').



No segundo tempo manteve-se a toada. A partida foi mais equilibrada, mas sem rasgo nem velocidade.



Frente a um Real, penúltimo classificado, empenhado em defender o resultado e à espera da oportunidade para sair em contra-ataque, os leões da serra mostraram dificuldade em criar jogadas estruturadas, em furar a defensiva forasteira e faltou criatividade no ataque.



Em comum ambas as equipas tiveram grande quantidade de passes falhados, em que se perdia o fio de jogo.



Na segunda metade, a única jogada de perigo aconteceu aos 64 minutos quando, no seguimento de um canto, Rúben Marques rematou para a pequena área, a bola bateu em Zarabi e dirigia-se para a baliza quando Igor Rodrigues conseguiu intercetar o lance.



Com este resultado, os serranos somam oito encontros sem perder e o Real está há cinco jogos sem ganhar.



Jogo no Complexo Desportivo da Covilhã.



Sporting da Covilhã - Real: 0-0.



Equipas:



- Sporting da Covilhã: Igor Rodrigues, João Dias, Zarabi, Joel, Paulo Henrique (Adul Seidi, 77'), Diarra (Raul Almeida, 89'), Gilberto, Reinildo, Índio (Moses, 60'), Fatai, Erivelto.



(Suplentes: Igor Araújo, Gerson, Djikiné, Renato Reis, Moses, Raul Almeida, Adul Seidi).



Treinador: José Augusto.



- Real: Tom, Jorge Bernardo, Vasco Coelho, Basso, Paulinho, Ruben Marques, Kikas, Cazonatti (Tiago Morgado, 75'), Marcos Barbeiro (Sabry, 79'), Abou Touré (Abdoulaye, 87'), Vinicius.



(Suplentes: Patrick Costinha, Dmytro Lytyn, Zé Pedro, Tiago Morgado, Sabry, Abdoulaye, Fokobo).



Treinador: Pedro Ferreira.



Árbitro: Fábio Piló (AF Leiria).



Ação disciplinar: Cartão amarelo a Zarabi (45+1), Vasco Coelho (76), Diarra (78), Moses (89).



O Sp. Covilhã e o Real empataram este domingo sem golos na 14.ª jornada da 2.ª Liga, numa partida com poucos motivos de interesse.Numa primeira metade jogada sem intensidade e com a bola a circular sobretudo na zona intermédia do terreno, os serranos foram a formação com mais posse de bola, mas sem objetividade nem capacidade de criar instabilidade no último terço. Expectantes e retraídos, os visitantes optaram por não tomar a iniciativa, tornando o jogo monótono.

Autor: Lusa