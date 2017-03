Continuar a ler

Antes, as jogadas mais ameaçadoras foram construídas pelos 'leões da serra'. Logo aos 9 minutos. Erivelto, de livre, atirou por cima da trave e Harramiz, ao minuto 25, acertou na trave da baliza vimaranense. Pouco depois, o santomense rematou perto do poste.



Quando estavam jogados 39 minutos, os vimaranenses inauguraram o marcador, por Denis Duarte, de penálti, a castigar uma falta de Zé Pedro sobre Vigário.



Volvidos cinco minutos, Vigário esteve também na origem do penálti que permitiu aos serranos igualarem o marcador. O juiz da partida considerou que o lateral empurrou Medarious e assinalou o castigo máximo, convertido por Erivelto.



No reatamento os vitorianos surgiram mais acutilantes, mas foram os serranos a criar primeiro uma situação flagrante, quando Chaby obrigou Miguel Oliveira a defesa difícil. Tyler Boyd respondeu, mas Igor Rodrigues agarrou, seguro.



Ao minuto 71, Chaby, em zona frontal, voltou a tentar surpreender o guardião forasteiro e, dois minutos depois, o médio, na marcação de um livre na direita, junto à linha, de ângulo difícil, operou a reviravolta.



Os minhotos ficaram em situação mais difícil com a expulsão de Domingo, por uma entrada sobre Diarra, mas, mesmo em desvantagem numérica, acabaram por empatar o encontro, num pontapé acrobático do camaronês Haman, assistido por Tyler Boyd.



Jogo no Estádio Santos Pinto, na Covilhã

Árbitro: Bruno Vieira (Beja)



Sp. Covilhã: Ígor Rodrigues, Gilberto, Zé Pedro, Joel, Soares, Sambinha, Diarra, Chaby, Medarious, Harramiz (Ponde, 69') e Erivelto (Djikine, 78')

Suplentes não utilizados: Hugo Marques, Diogo Gaspar, Prince e Zarabi

Treinador: Filipe Gouveia



V. Guimarães B: Miguel Oliveira, Sacko, Denis Duarte, Valente, Vigário, Kiko (Castro, 82'), Phete, Hélder (João Correia, 77'), Tyler Boyd, Mendes (Haman, 66') e Domingo.

Suplentes não utilizados: André, Carvalho, Mimito e Rui Gomes

Treinador: Vítor Campelos



Ao intervalo: 1-1

Marcadores: Erivelto (pen., 44' e Chaby (73'); Denis Duarte (pen., 39') e Haman (83')

Ação disciplinar: Cartão amarelo a Bouyd (58'), Sambinha (74'), Soares (87'). Cartão vermelho direto a Haashim Domingo (76')

Assistência: Cerca de 300 espectadores Antes, as jogadas mais ameaçadoras foram construídas pelos 'leões da serra'. Logo aos 9 minutos. Erivelto, de livre, atirou por cima da trave e Harramiz, ao minuto 25, acertou na trave da baliza vimaranense. Pouco depois, o santomense rematou perto do poste.Quando estavam jogados 39 minutos, os vimaranenses inauguraram o marcador, por Denis Duarte, de penálti, a castigar uma falta de Zé Pedro sobre Vigário.Volvidos cinco minutos, Vigário esteve também na origem do penálti que permitiu aos serranos igualarem o marcador. O juiz da partida considerou que o lateral empurrou Medarious e assinalou o castigo máximo, convertido por Erivelto.No reatamento os vitorianos surgiram mais acutilantes, mas foram os serranos a criar primeiro uma situação flagrante, quando Chaby obrigou Miguel Oliveira a defesa difícil. Tyler Boyd respondeu, mas Igor Rodrigues agarrou, seguro.Ao minuto 71, Chaby, em zona frontal, voltou a tentar surpreender o guardião forasteiro e, dois minutos depois, o médio, na marcação de um livre na direita, junto à linha, de ângulo difícil, operou a reviravolta.Os minhotos ficaram em situação mais difícil com a expulsão de Domingo, por uma entrada sobre Diarra, mas, mesmo em desvantagem numérica, acabaram por empatar o encontro, num pontapé acrobático do camaronês Haman, assistido por Tyler Boyd.Jogo no Estádio Santos Pinto, na CovilhãÁrbitro: Bruno Vieira (Beja)Ígor Rodrigues, Gilberto, Zé Pedro, Joel, Soares, Sambinha, Diarra, Chaby, Medarious, Harramiz (Ponde, 69') e Erivelto (Djikine, 78')Suplentes não utilizados: Hugo Marques, Diogo Gaspar, Prince e ZarabiTreinador: Filipe GouveiaMiguel Oliveira, Sacko, Denis Duarte, Valente, Vigário, Kiko (Castro, 82'), Phete, Hélder (João Correia, 77'), Tyler Boyd, Mendes (Haman, 66') e Domingo.Suplentes não utilizados: André, Carvalho, Mimito e Rui GomesTreinador: Vítor CampelosAo intervalo: 1-1Marcadores: Erivelto (pen., 44' e Chaby (73'); Denis Duarte (pen., 39') e Haman (83')Ação disciplinar: Cartão amarelo a Bouyd (58'), Sambinha (74'), Soares (87'). Cartão vermelho direto a Haashim Domingo (76')Assistência: Cerca de 300 espectadores

Um golo do suplente Haman, quando o V. Guimarães B jogava em inferioridade numérica, deu este sábado o empate aos minhotos (2-2), na visita ao terrreno do Sp. Covilhã, em jogo da 31.ª jornada da 2.ª Liga.Sp. Covilhã e V. Guimarães B, ambos com 41 pontos, protagonizaram uma primeira parte dividida, sem nenhuma das formações a conseguir superiorizar-se. Com o jogo disputado sobretudo no meio-campo, escassearam as ocasiões de golo, que só aconteceram perto do intervalo, ambas de penálti.

Autor: Lusa