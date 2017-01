Continuar a ler

14' - Partida reatada, com os jogadores do Sp. Covilhã a devolverem oao adversário.13' - Encontro interrompido, para quepossa ser assistido, na sequência de um alívio de Pedro Henrique, que lhe acertou em cheio na cabeça.9' -ensaia o remate, de pé direito, contra a muralha defensiva do Sp. Covilhã.7' - Novo canto para os vimaranenses. Agora à esquerda, de novo convertido por. A defesa da casa volta a afastar.5' - Remate de, sobre a barra da baliza da equipa serrana.3' - Pontapé de canto do lado direito favorável ao V. Guimarães. Converte. Afasta a defesa do Sp. Covilhã.18h31 -18h29 - Estão 5 graus centígrados na Covilhã. Oserá um adversário a ter conta.18h25 -, por seu turno, apostará na seguinte equipa inicial: Miguel Silva; Bruno Gaspar, Pedro Henrique, Josué e Konan; Zungu e João Aurélio; Hernâni, Hurtado e Raphina; Soares.18h24 - Assim,fará alinhar: Igor Rodrigues; Gilberto, Zarabi, Joel e Mike; Djikiné e Medarious; Diarra, Chaby e Pintassilgo; Harramiz.18h24 - Já são conhecidos os onzes iniciais de Sp. Covilhã e V. Guimarães.17h50 -: Miguel Silva; Bruno Gaspar, Josué, Pedro Henrique e Konan; Bernard e João Pedro; Hernâni, Hurtado e Raphinha; Soares.17h48 -: Ígor Rodrigues; Mike, Zarabi, Zé Pedro e Joel; Diarra, Gilberto e Medarius; Pintassilgo, Filipe Chaby e Herramiz.17h48 - Os técnicos deverão apostar nos seguintes onzes:17h46 - Com uma temperatura particularmente baixa e um relvado a precisar de alguns cuidados, o encontro que vale uma entrada para as meias-finais da Taça de Portugal vai ser dirigido pelo árbitro Manuel Oliveira, que viaja do Porto.17h42 - Pedro Martins, o técnico vimaranense, que não pode contar com o lesionado Rafael Miranda, partilha do mesmo desejo do colega de profissão. "Chegar à final da Taça de Portugal é um objetivo assumido desde o início e não fugimos a esse caminho, pelo que a nossa responsabilidade é a mesma das eliminatórias frente a Vilafranquense, Boavista e Santa Iria", argumentou o treinador do V. Guimarães.17h38 - Filipe Gouveia, treinador do Sp. Covilhã, não poderá contar com os lesionados Ricardo Bouças e Ofori, mas, nem por isso, deixa de confiar num resultado positivo. Queremos muito fazer uma gracinha e não escondo que ficaria bastante satisfeito, se pudesse chegar à final, uma festa muito bonita, que já vivi enquanto jogador", recordou o técnico dos leões da serra.17h34 - Os vimaranenses já conquistaram o troféu (2012/13) e, apesar dos resultados menos positivos nos últimos quatro encontros da Liga NOS, confiam que a diferença de estatuto acabará por resultar no apuramento, como sucedeu nas eliminatórias anteriores, diante de Santa Iria (f), Boavista (f) e Vilafranquense (c).17h30 - Os serranos, que afastaram da prova Joane (f), Freamunde (c), Varzim (f) e Sp. Braga (f) tentam alcançar um patamar competitivo que já não atingem há 32 anos (1984/85), quando Michael Manniche acabou, no Estádio da Luz, com o sonho do Sp. Covilhã em chegar ao Jamor.17h26 - Sporting da Covilhã, 14.º classificado da 2.ª Liga, e Vitória de Guimarães, que ocupa o 5.º posto da Liga NOS, discutem esta tarde uma vaga nos quartos-de-final da Taça de Portugal, fase na qual o vencedor irá defrontar o Desportivo de Chaves, carrasco de FC Porto e Sporting.17h26 - Boa tarde.