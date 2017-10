Continuar a ler

Nos outros particulares, o Sp. Covilhã venceu o Benfica e Castelo Branco (3-1) e empatou com o Tondela (3-3), da Liga.



O Sp. Covilhã ocupa a 18.ª posição na 2.ª Liga, com nove pontos em nove jogos. Nos outros particulares, o Sp. Covilhã venceu o Benfica e Castelo Branco (3-1) e empatou com o Tondela (3-3), da Liga.O Sp. Covilhã ocupa a 18.ª posição na 2.ª Liga, com nove pontos em nove jogos.

O Sp. Covilhã venceu esta quarta-feira por 3-0 o Águias do Moradal, do Campeonato de Portugal, no terceiro jogo de preparação que os serranos realizaram durante a paragem do campeonato.No jogo, disputado no Complexo Desportivo da Covilhã, Ruben Nogueira, na própria baliza ainda na primeira parte, e Adul Seidi e Moses Pihri, na segunda, foram os marcadores dos golos.

Autor: Lusa