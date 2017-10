Continuar a ler

Durante o encontro, José Augusto, há apenas três semanas no comando técnico do Sporting da Covilhã, aproveitou para observar alguns jogadores menos utilizados e ficou satisfeito por ter recolhido "bons indicadores".O objetivo, realça o técnico, em declarações à agência Lusa, foi ter a oportunidade de ver alguns elementos do plantel em situação de jogo."Quis primeiro conhecer bem o perfil dos jogadores em competição. Há jogadores que não conheço em competição e não é a mesma coisa que no treino. Depois construir as dinâmicas de jogo à nossa semelhança, que nos permitam jogar", salientou José Augusto.Nuno Reigones, lateral-direito formado no clube, foi um dos jogadores destacados pelo treinador, que o considera "uma das promessas". O central Alexandre Hans e os avançados Aires Sousa e Turé também deram boas indicações.Durante a paragem do campeonato José Augusto pretende "potenciar as coisas boas que vinham de trás e trabalhar as coisas menos boas".Na sexta-feira, às 16H00, os serranos têm marcado novo jogo treino, com o Tondela, do primeiro escalão, e aí os objetivos do encontro vão ser outros."Na sexta-feira, será outra estratégia, que é dar mais coesão à equipa que tem jogado. Tentar conseguir que algumas dinâmicas surjam, testar a capacidade dos nossos jogadores em algumas situações, em algumas organizações. Mas é um jogo diferente, em que o erro pode existir, porque não prejudica a equipa, mas queremos tentar aproximar a equipa daquilo que é a nossa imagem", frisa o timoneiro serrano.O Sporting da Covilhã tem marcado um terceiro jogo de preparação, dia 11, às 10H30, com o Águias do Moradal, do Campeonato de Portugal, também no Complexo Desportivo da Covilhã.