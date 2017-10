Continuar a ler

Prontos estão os novos balneários, espaços para árbitros, delegados, sala de controlo antidoping e todos os espaços associados à realização do jogo. "Tudo o que a Liga obriga", vinca o presidente.O dirigente serrano pediu aos sócios "paciência" nesta fase de transição, ao mesmo tempo que frisou o conforto que quem vai ao estádio passa a ter, com as novas instalações."Peço compreensão, paciência e alguma calma às pessoas", sublinhou José Mendes, alertando para alguns incómodos, como a ausência das bilheteiras no portão principal, ficando apenas aberto um espaço para venda de ingressos, junto à nova bancada, com 430 lugares.O clube vai deixar de jogar no Complexo Desportivo da Covilhã, que utilizou desde o fim da época passada, no domingo, no encontro frente ao FC Porto B, marcado para as 11H15.No entanto, as obras de renovação do recinto vão continuar, mediante a disponibilidade financeira do clube, até toda a zona poente estar remodelada e o Sporting da Covilhã ter um "estádio à inglesa"."Estamos de volta ao nosso estádio. Gostava que os sócios enchessem aquela nova bancada e que levassem alguma coisa verde vestida", apelou José Mendes.