A contratação de Spalvis inviabiliza, para já, a aquisição de Matheus Pereira, outro jovem ligado ao Sporting que Quim Machado não escondeu que gostava de ver no Restelo. As relações entre os dois clubes são as melhores, mas o Regulamento de Competições da Liga determina, no seu artigo nº 78, nº 2, que "o clube cedente não pode ceder temporariamente mais do que três jogadores a um clube da mesma competição".Dado que Domingos Duarte, Rosell e Spalvis já estão emprestados pelos leões, Matheus Pereira deixa de ser hipótese. A não ser que Domingos Duarte seja resgatado, o que só acontecerá se Paulo Oliveira sair do Sporting. A manter-se a conjuntura, os empréstimos da formação leonina aos azuis esta época já terminaram.Neste contexto, ganha mais força o interesse dos azuis em Kayembe, mas a concretização do empréstimo depende do entendimento com o FC Porto.