Continuar a ler

"Quero desejar-vos muita sorte. No início queríamos que fosse um projeto vencedor, equilibrado e duradouro, e isso tem acontecido. Já passei com vocês (jogadores) uma grande desilusão no último segundo, quando perdemos o campeonato frente ao Sp. Braga, e uma grande alegria quando nos sagrámos campeões na última temporada. Vai ser difícil, mas espero que possamos festejar novamente", referiu o presidente, dirigindo-se à equipa.



Os campeões entram em ação na segunda-feira, na Euro Winners Cup, a Liga dos Campeões da modalidade que este ano se realiza na Nazaré - fase preliminar arranca já esta sexta-feira, mas Sporting, Sp. Braga e Sótão entram em ação apenas na fase de grupos -, e é o primeiro grande objetivo da época, como confidenciou o capitão Madjer.



"Primeiro do que tudo queremos conquistar a Euro Winners, sabendo de antemão as dificuldades que vamos ter pela frente, e depois revalidar o título de campeão nacional. Temos de ter em conta a enorme qualidade dos adversários, mas sabemos o valor que temos. Quem integra este grupo sabe que tem de estar habituado a vencer", garantiu.



O plantel, que continua a ser orientado por Mário Miguel, será composto por: Guarda-redes - Tiago Petrony, David Pereira, Dona e Daniel Macedo; Defesas - Rui Coimbra, Rudy, Marinho,

Taruarui e Osmar Silva; Alas - Madjer, Ricardinho, António, Bruno Cepeda, Pedro Eustáquio, Mathew Santos, Missé, Datinha e Nelito; Pivôs - Duarte Vivo, Noel Ott, David Cosmeli e

Rodrigo. "Quero desejar-vos muita sorte. No início queríamos que fosse um projeto vencedor, equilibrado e duradouro, e isso tem acontecido. Já passei com vocês (jogadores) uma grande desilusão no último segundo, quando perdemos o campeonato frente ao Sp. Braga, e uma grande alegria quando nos sagrámos campeões na última temporada. Vai ser difícil, mas espero que possamos festejar novamente", referiu o presidente, dirigindo-se à equipa.Os campeões entram em ação na segunda-feira, na Euro Winners Cup, a Liga dos Campeões da modalidade que este ano se realiza na Nazaré - fase preliminar arranca já esta sexta-feira, mas Sporting, Sp. Braga e Sótão entram em ação apenas na fase de grupos -, e é o primeiro grande objetivo da época, como confidenciou o capitão Madjer."Primeiro do que tudo queremos conquistar a Euro Winners, sabendo de antemão as dificuldades que vamos ter pela frente, e depois revalidar o título de campeão nacional. Temos de ter em conta a enorme qualidade dos adversários, mas sabemos o valor que temos. Quem integra este grupo sabe que tem de estar habituado a vencer", garantiu.O plantel, que continua a ser orientado por Mário Miguel, será composto por: Guarda-redes - Tiago Petrony, David Pereira, Dona e Daniel Macedo; Defesas - Rui Coimbra, Rudy, Marinho,Taruarui e Osmar Silva; Alas - Madjer, Ricardinho, António, Bruno Cepeda, Pedro Eustáquio, Mathew Santos, Missé, Datinha e Nelito; Pivôs - Duarte Vivo, Noel Ott, David Cosmeli eRodrigo.

A equipa de futebol de praia do Sporting para a época 2017 foi apresentada esta quinta-feira, numa cerimónia que contou com a presença do presidente Bruno de Carvalho.A formação leonina, atual campeã nacional, conta com sete caras novas: o guarda-redes Daniel Macedo; os defesas Taruarui e Ozu Moreira; os alas António, Bruno Cepeda e Missé; e o pivô Noel Ott.

Autor: Cláudia Marques