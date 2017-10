O Sporting vai avançar com a candidatura à Ronda de Elite da UEFA Futsal Cup que pretende receber no Pavilhão João Rocha.O Sporting garantiu quinta-feira o apuramento para a Ronda de Elite da UEFA Futsal Cup, ao vencer o Nikars por 7-1. Os leões somam 6 pontos no Grupo 3 e na última jornada, agendada para sábado, defrontam o Ekonomac apenas para decidir quem sairá vencedor do grupo.