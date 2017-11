Continuar a ler

Foi preciso esperar pelo segundo tempo para ver futebol com mais qualidade em Alcochete, muito por culpa de uma atitude mais intensa dos dois conjuntos. A Oliveirense surgiu mais forte, com Bonilla, primeiro, e João Mendes, de seguida, a obrigarem o guarda-redes Luís Maximiano a aplicar-se para manter a baliza inviolável.



Depois dos 60 minutos, a equipa comandada por Luís Martins assumiu de o comando do jogo. O lançamento na partida de Pedro Delgado e Budag ajudaram a esse crescimento e o perigo começou a rondar de forma constante a baliza da formação nortenha.



Das ameaças à materialização foi uma questão de tempo, tendo o resultado sido fixado entre os 70 e os 80 minutos. Primeiro, foi Rafael Leão a encostar para o 1-0, na sequência de um cruzamento de Rafael Barbosa, que Júlio Coelho não conseguiu segurar, para, posteriormente, o angolano Gelson Dala recargar vitorosamente um primeiro remate à trave de Rafael Leão.



Jogo no Estádio Aurélio Pereira, em Alcochete.



Sporting B - Oliveirense: 2-0.



Ao intervalo: 0-0.



Marcadores:



1-0, Rafael Leão, 70 minutos.



2-0, Gelson Dala, 80.



Equipas:



Sporting B: Luís Maximiano, Bruno Paz, Kiki, Ivanildo Fernandes, Sualehe, Riquicho, Ary Papel (Pedro Delgado, 65), Rafael Leão (Pedro Marques, 83), Rafael Barbosa, Gelson Dala e Paulinho (Budag, 78).



(Suplentes: Diogo Sousa, Vieira, Pedro Delgado, Cristian Ponde, Kenedy Có, Pedro Marques e Budag).



Treinador: Luís Martins.



Oliveirense: Júlio Coelho, Alemão, Manuel Godinho, Xandão, Ricardo Tavares, Sérgio Ribeiro (Rafa, 75), Gabi, João Mendes (Fabian, 84), António Oliveira (João Amorim, 75), Bonilla e Brayan Riascos.



(Suplentes: Kadú, Rafa, Clayton, João Amorim, Serginho, Diogo Valente e Fabian).



Treinador: Pedro Miguel.



Árbitro: Luís Ferreira (Braga).



Ação disciplinar: Cartão amarelo para Paulinho (28), Riquicho (50) e Ricardo Tavares (65).



Assistência: Cerca de 400 espetadores. Foi preciso esperar pelo segundo tempo para ver futebol com mais qualidade em Alcochete, muito por culpa de uma atitude mais intensa dos dois conjuntos. A Oliveirense surgiu mais forte, com Bonilla, primeiro, e João Mendes, de seguida, a obrigarem o guarda-redes Luís Maximiano a aplicar-se para manter a baliza inviolável.Depois dos 60 minutos, a equipa comandada por Luís Martins assumiu de o comando do jogo. O lançamento na partida de Pedro Delgado e Budag ajudaram a esse crescimento e o perigo começou a rondar de forma constante a baliza da formação nortenha.Das ameaças à materialização foi uma questão de tempo, tendo o resultado sido fixado entre os 70 e os 80 minutos. Primeiro, foi Rafael Leão a encostar para o 1-0, na sequência de um cruzamento de Rafael Barbosa, que Júlio Coelho não conseguiu segurar, para, posteriormente, o angolano Gelson Dala recargar vitorosamente um primeiro remate à trave de Rafael Leão.Sporting B - Oliveirense: 2-0.0-0.Marcadores:1-0, Rafael Leão, 70 minutos.2-0, Gelson Dala, 80.Luís Maximiano, Bruno Paz, Kiki, Ivanildo Fernandes, Sualehe, Riquicho, Ary Papel (Pedro Delgado, 65), Rafael Leão (Pedro Marques, 83), Rafael Barbosa, Gelson Dala e Paulinho (Budag, 78).(Suplentes: Diogo Sousa, Vieira, Pedro Delgado, Cristian Ponde, Kenedy Có, Pedro Marques e Budag).Luís Martins.Júlio Coelho, Alemão, Manuel Godinho, Xandão, Ricardo Tavares, Sérgio Ribeiro (Rafa, 75), Gabi, João Mendes (Fabian, 84), António Oliveira (João Amorim, 75), Bonilla e Brayan Riascos.(Suplentes: Kadú, Rafa, Clayton, João Amorim, Serginho, Diogo Valente e Fabian).Pedro Miguel.Luís Ferreira (Braga).Cartão amarelo para Paulinho (28), Riquicho (50) e Ricardo Tavares (65).Cerca de 400 espetadores.

O Sporting B regressou às vitórias na 2.ª Liga, ao ganhar em Alcochete a Oliveirense por 2-0, num encontro da 13.ª jornada com golos de Rafael Leão e Gelson Dala.Em campo entravam duas equipas separadas por apenas dois pontos, com vantagem para os leões (15 contra 13) e em aparente igualdade de circunstâncias, face ao jejum de triunfos nas três rondas anteriores. O peso desses números terá tido alguma influência no início demasiado morno e sem ritmo ou dinâmica suficientes para entusiasmar as bancadas.

Autor: Lusa