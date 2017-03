Continuar a ler

O conjunto orientado pelo técnico Luís Martins somou hoje a terceira vitória consecutiva e ocupa agora o 16.º lugar da tabela, com 37 pontos, enquanto o Viseu continua na zona do playoff de apuramento, com 35, no 18.º posto.As equipas entraram em campo algo apáticas, sem ideias na fase de construção, optando por disputar o jogo muito a meio campo e sem criarem ocasiões flagrantes de golo. No lado do Sporting B, que teve algumas dificuldades em inventar jogadas e furar o bloco baixo do Viseu, a bola passou sempre pelos pés do escocês Ryan Gauld.Contudo, a ligeira superioridade no encontro pertenceu à equipa da casa, que, depois de ter dado o primeiro aviso de cabeça, por intermédio de Pedro Delgado, acabou mesmo por fazer o primeiro tento da partida.À passagem da meia hora, Ryan Gauld, com um passe primoroso, descobriu Leonardo Ruiz, que na cara de Diogo Freire, picou a bola por cima do guardião, beneficiando ainda de uma má abordagem do central Bruno Miguel.A segunda parte foi idêntica à primeira, sem grandes momentos de futebol, algumas faltas de ambas as partes e com os visienses a continuarem sem testar os reflexos de Pedro Silva.Aos poucos, a equipa leonina tomou conta do jogo e foi, novamente, por intermédio de Ryan Gauld que esteve muito perto de dilatar a vantagem em dois momentos. Primeiro, de longa distância, permitiu a defesa a Diogo Freire e, depois, isolou Jovane Cabral, que desperdiçou e atirou para forma escandalosa para fora.Até que, já perto do final, os 'eões sentenciaram o encontro, mas também permitiram ao Viseu reduzir e dar alguma emoção até final. Leonardo Ruiz, depois de uma boa combinação com Aouacheria, correspondeu com eficácia para o golo. Três minutos depois e com muita sorte à mistura dentro da grande área, a equipa forasteira acabou por reduzir, por intermédio de Capela.Já em tempo de compensação, ainda houve tempo para Aoucheria fazer o gosto ao pé, num belo remate cruzado sem hipóteses de defesa para Diogo Freire.Ao intervalo: 1-0.Marcadores:1-0, Leonardo Ruiz, 30 minutos.2-0, Leonardo Ruiz, 84.2-1, Capela, 87.3-1, Aouacheria, 90+3.Pedro Silva, André Geraldes, Kiki, Ivanildo Fernandes, Pedro Empis, Pedro Delgado (Aoucheria, 74), Ricardo Guima (Bubacar Djaló, 65), Ryan Gauld (Ricardo Almeida, 81), Rafael Barbosa, Jovane Cabral e Leonardo Ruiz.(Suplentes: Stojkovic, Diogo Nunes, Mauro Riquicho, Bilel Aouacheria, Bubacar Djaló, Ronaldo Tavares e Ricardo Almeida).Treinador: Luís Martins.Diogo Freire, Tomé Mendes (Moses Phiri, 46), Bruno Miguel, Park Jun, Stéphane Dasse (Rui Miguel, 82), Capela, Paná (Luisinho, 65), Bruno Loureiro, Carlos Eduardo, Zé Paulo e Sandro Lima.(Suplentes: Rodolfo Castro, Joel Pereira, Tiago Gonçalves, Luisinho, Yuri Nascimento, Rui Miguel e Moses Phiri).Treinador: Francisco Chaló.João Matos (Viana do Castelo).Ação disciplinar: cartão amarelo para Pedro Delgado (24), Tomé Mendes (44), Ricardo Guima (56), Sandro Lima (64), Ryan Gauld (66) e Pedro Empis (81).cerca de 200 espectadores.