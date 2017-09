Continuar a ler

A vitória dos anfitriões, que ditou o adeus dos açorianos à liderança da prova, ergueu-se com os golos de Gelson Dala (19, 24 e 65 minutos) e Paulinho (86'), anulando, assim, a réplica de Thiago Santana (30' e 78') e Fernando Andrade (49').O início do jogo deu o mote para o resto da partida, com o Santa Clara a entrar de forma assertiva e o Sporting B a responder com transições rápidas e objetivas. Sem grandes oportunidades nos primeiros minutos, o golo acabou por surgir de forma algo surpreendente, com uma grande penalidade sobre Kenedy Có a dar a Gelson Dala a chance de inaugurar o marcador.A formação de Carlos Pinto pareceu algo afetada com o golo sofrido e, pouco depois, falhou por completo a sua transição defensiva, num livre junto à grande área leonina, permitindo um contra-ataque de quatro para um, no qual Gelson Dala só teve de encostar para o segundo golo, aos 24 minutos.Foi então que o líder - à entrada desta jornada - puxou dos galões e reagiu, chegando ao golo aos 30 minutos, por Thiago Santana, com um desvio eficaz na pequena área a um cruzamento de Fernando Andrade. O 2-1 espelhava o equilíbrio ao intervalo, apenas desvirtuado pela maior eficácia do Sporting B.A reação que já era visível dos açorianos ganhou outra força e dinâmica na segunda parte, com o 2-2 a surgir aos 49 minutos, por Fernando Andrade, numa jogada similar à que deu o primeiro tento. Perante o maior assédio dos açorianos, o técnico Luís Martins lançou Paulinho e viu a equipa reequilibrar o jogo.Numa fase em que a vitória poderia cair para qualquer lado, Gelson Dala finalizou o seu hat-trick com um fantástico remate de fora da área, mas viu Thiago Santana voltar a reequilibrar as contas com o 3-3, a doze minutos do fim.Porém, o angolano assumiu também o papel de assistente de luxo, além do papel de goleador, e assistiu Paulinho para o golo decisivo do jogo, aos 86 minutos.Com este resultado, o Santa Clara deixou fugir a liderança para o Académico de Viseu, que bateu hoje o FC Porto B por 4-1, e soma assim os mesmos 18 pontos, mas agora na segunda posição. Já o Sporting B regista agora 13 e subiu a sétimo.2-1., Gelson Dala, 19 minutos (penálti)., Gelson Dala, 24., Thiago Santana, 30., Fernando Andrade, 49., Gelson Dala, 65., Thiago Santana, 78., Paulinho, 86.Stojkovic, Demiral, Kiki Kouyaté, Ivanildo Fernandes, David Sualehe (Bubacar Djaló, 76), Budag, Rafael Barbosa, Pedro Delgado (Paulinho, 57), Gelson Dala, Kenedy Có (Abdu Conté, 39) e Ary Papel.(Suplentes: Max, Cristian Ponde, Bubacar Djaló, Pedro Marques, Ronaldo Tavares, Abdu Conté e Paulinho).Treinador: Luís Martins.Marco Pereira, Toni Gorupec, João Pedro, Igor Rocha (João Reis, 46), Marcelo Oliveira, Minhoca (Rúben Saldanha, 76), Pacheco, Osama Rashid, Thiago Santana, Paulo Clemente (Guilherme Schettine, 63) e Fernando Andrade.(Suplentes: Rodolfo Cardoso, Diogo Santos, Guilherme Schettine, João Reis, Italinho, Rúben Saldanha e Adel Gamal).Treinador: Carlos Pinto.Nuno Almeida (Algarve).Cartão amarelo para Ivanildo Fernandes (74), Bubacar Djaló (84), Stojkovic (89) e Osama Rashid (90+1).Cerca de 300 espetadores.